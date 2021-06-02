Jennifer 'Jenny' Kibble

Jennifer Jane Kibble ‘Jenny’ at 73 years old passed away at The Villages Regional Hospital on Saturday, May 22, 2021.
She was survived by William Kibble (husband); Vernon Kibble (son); Isabel Kibble (daughter-in-law); Lesley Soine (daughter); Bill Soine (son-in-law); granddaughters – Kendra Kibble, Tania Kibble, Sydni Soine, Olivia Soine; great-granddaughter, Cleo Kibble Kisely; sisters – Sister Mary Angela Bock, Annge Mae Carroll.
Private family memorial to follow at a later date.
Published on June 02, 2021