Honorable Mention All-Conference

Ethan Bowman

Nolan Dans

Braxton Volker

Ethan Boll

Damian Hodgson

Blake Fee



All-Conference

Cameron Weiland

Lukas Meier

Zach Brown



All-State

Zach Brown



50 Win Club

Nolan Dans

Cameron Weiland



75 Win Club

Damian Hodgson



100 Win Club

Zach Brown

Lukas Meier



Letter Winners

Carter Coauette

Ethan Bowman

Braxton Volker

Hunter Knutson

Ethan Boll

Cade DeLeon

Nolan Dans

Zach Brown

Cameron Weiland

Damian Narvaez

Lukas Meier

Damian Hodgson

Blake Fee

Makenah Delage (student manager)

Allie Love (student manager)

Brylee Lessard (student manager)

Claudia Dumrongkietiman (student manager)



Most Wins

Zach Brown - 39



Most 3pt Nearfalls

Zach Brown - 15



Most 2pt Takedowns

Lukas Meier - 16



Most Reversals

Ethan Bowman - 22



Most Escapes

Ethan Boll - 27



Most Tech Falls

Zach Brown - 3



Most Major Decisions

Ethan Bowman- 6



Most Takedowns

Zach Brown - 66



Most Team Points

Zach Brown - 193



Most Pins

Ethan Boll - 18



Rookie of the Year

Blake Fee



Most Dominant

Zach Brown - 4.31 scoring average



Most Improved

Ethan Bowman



Rodd Olson Most Dedicated

Damian Hodgson

JV Wrestler of the Year

Spencer Ness

JV Most Improved

Hunter Kresl



Wrestlers of the Year

Lukas Meier

Zach Brown

