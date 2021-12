United Wrestling team competes in Redwood River Riot

From Staff Reports

On December 17th, the United Wrestling team traveled to Redwood Falls for day one of the Redwood River Riot. Scoring from that event follows:

106lbs: Ben Gunlogson 2-0

113 lbs: Kameron Sather 1-0

120 lbs: Daniel Gunlogson 1-0

126 lbs: Zander Clausen 2-0

132 lbs: Ethan Moravetz 1-1

138 lbs: Isaac Moravetz 1-1

145 lbs: Dain Mortenson 1-0

152 lbs: Mason McDougal 1-1

160 lbs: Avery Wittnebel 2-0

170 lbs: Holt Larson 2-0

182 lbs: Landon Olson 1-1

195 lbs: Parker Bothun 1-2

220 lbs: Zach DeBeer 1-1

285 lbs: Keaton Haas 1-1